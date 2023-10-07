"Автобус летел на нас": пострадавшие туристы рассказали о смертельном ДТП по дороге в Каинды

Выжившие в аварии близ озера Каинды рассказали, что туристический автобус выехал на "встречку" и врезался в УАЗ. На месте ДТП 5 октября погибла женщина. Пострадали 34 человека. Водителя автобуса отправили в изолятор, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "КТК", Айнур и Рада Кунафины приехали в Алматы из Уфы вместе с полуторагодовалым ребенком. Семья отправилась в тур по озерам Кольсай и Каинды.

В поселке Саты они пересели на УАЗ. Внезапно на встречную полосу выехал автобус и врезался в их внедорожник. Айнур с переломом голени попал в больницу, его жена получила рваную рану ноги. Их сын не пострадал.

"Поехали по бездорожью. Когда проезжали, была гора, обрыв. И нам навстречу, я прямо его видела, вылетел автобус. То есть он летел, прямо с клубами пыли. Он летел на нас. Мы даже разговаривали с ребятами, которые сидели в том автобусе. Они рассказали: "Мы говорили: "Не гони!", пару человек пересели, сказали: "Мы с тобой не поедем", – рассказала туристка Рада Кунафина.

Организаторы тура объясняют: гиды вместе с туристами выезжают из Алматы на пассажирских автобусах. Потом в поселке Саты пересаживаются на другой транспорт. По их словам, по бездорожью до озера Каинды можно добраться только на УАЗе.

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"На бугорке, на холме в них врезался ПАЗик, который ехал на скорости и обгонял другие УАЗики. Получается, произошло столкновение лоб в лоб. Мы сейчас не знаем, кто виноват, кто нет, но, конечно же, они получат полную помощь от нас, которая потребуется. Мы готовы оказать любую помощь". соучредитель туристической компании Галия Абдрахманова

После аварии 47–летнего водителя автобуса отправили в изолятор. Полицейские выясняют, действительно ли шофер выехал на встречную полосу. Если вина подозреваемого будет доказана, он может отправиться в тюрьму на пять лет.

Крупная авария в Алматинской области по дороге к озеру Каинды произошла 5 октября. На месте трагедии погибла 36–летняя пассажирка. Как рассказали в областном управлении здравоохранения, среди пострадавших 20 женщин и 14 мужчин.

Данный факт был зарегистрирован в ОП Кегенского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статье 345 ч. 3 УК РК.