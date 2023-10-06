Что известно о состоянии пострадавших при крупном ДТП по дороге в Каинды

В Алматинской области произошла крупная авария – два автобуса столкнулись лоб в лоб на 9 км горной автодороге Каинды – Саты. Врачи 6 октября 2023 года рассказали о состоянии пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что крупная авария произошла накануне, 5 октября, в Алматинской области по дороге к озеру Каинды – лоб в лоб врезались два автобуса, заполненные пассажирами-туристами. На месте трагедии погибла 36-летняя пассажирка, шестерых госпитализировали. По данным начальника Департамента полиции Алматинской области Бауржана Аленова, 47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автотранспортом "УАЗ" под управлением гражданина О. 1997 г. р. Данный факт был зарегистрирован в ОП Кегенского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 ч. 3 УК РК.

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Как рассказали в областном управлении здравоохранения, среди пострадавших 20 женщин и 14 мужчин.

"Всем пострадавшим оказана оперативная медицинская помощь по алгоритму в полном объеме. На место происшествия было направлено 13 бригад скорой помощи и бригада ТМСП (28 сотрудников и 14 единиц санитарного автотранспорта)". Пресс-служба Управления здравоохранения Алматинской области

В ведомстве уточнили, что один пациент получает лечение в Кегенской районной больнице, двое – в районной больнице села Шелек, девять – в Алматинской многопрофильной клинической больнице.

"Состояние пациентов – средней тяжести". Пресс-служба УЗ Алматинской области

Данный вопрос находится на контроле у акима Алматинской области.

Обновлено в 15:32

"В связи с массовым ДТП в Кегенском районе в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу обратились 23 пострадавших, в том числе один ребенок двух лет. Из них девять человек госпитализированы с различными травмами в круглосуточный стационар. Остальные 14 пострадавших осмотрены и направлены для наблюдения по месту жительства с рекомендациями", – рассказали в пресс-службе Алматинской многопрофильной клинической больницы.

Специалисты больницы отметили, что все госпитализированные будут прооперированы, за исключением одной беременной пациентки, у которой нет перелома, но есть угроза прерывания беременности. Также одна пациентка с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована на консервативное лечение.

"Особое внимание необходимо двум пациентам: один с множественными закрытыми переломами голени слева и еще один пациент с подвертельным переломом справа. На данный момент они в условиях реанимации готовятся к операции". Пресс-служба Алматинской многопрофильной клинической больницы

Врачи рассказали, что состояние всех пациентов стабильное, четверо из них прооперированы.