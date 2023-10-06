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Автомобиль загорелся посреди улицы в Шымкенте

Автомобиль загорелся посреди улицы в Шымкенте Фото: скриншот видео
Пожарные в Шымкенте потушили автомобиль, загоревшийся прямо на проезжей части. Причиной происшествия стало короткое замыкание, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 6 октября, ночью на пересечении двух улиц в Шымкенте загорелся легковой автомобиль. На место происшествия немедленно прибыли 12 сотрудников ДЧС и три единицы техники.

По имеющейся информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Обошлось без погибших и пострадавших.


"С начала года на территории города произошло 39 пожаров на автомобилях. Основная причина – короткое замыкание и неправильное техническое обслуживание", – отметили в городском ДЧС, призвав автомобилистов тщательно соблюдать требования пожарной безопасности.

В конце сентября похожее происшествие случилось в Усть-Каменогорске, там на ходу загорелся автомобиль.

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