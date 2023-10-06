Рука трехлетнего ребенка застряла в эскалаторе в одном из ТРЦ Караганды
Фото: unsplash
В одном из карагандинских торгово-развлекательных центров 6 октября 2023 года произошел несчастный случай – рука трехлетнего ребенка застряла в эскалаторе, сообщает Zakon.kz.
Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале ekarkz.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в областной департамент по ЧС.
"6 октября в 11:48 поступило сообщение о том, что в городе Караганде, в районе имени Казыбек би в торговом центре "Global City" мальчик при спуске на эскалаторе оступился и упал, а его правая кисть попала между стенкой и движущейся частью".Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
По прибытию к месту сотрудники ДЧС при помощи шанцевого инструмента извлекли руку трехлетнего мальчика из конструкций эскалатора и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
"ДЧС Карагандинской области призывает родителей не сводить глаз с детей на эскалаторах и в целом во время поездок в общественном месте", – добавили в пресс-службе областного ДЧС.
В свою очередь в областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии мальчика.
"Ребенок доставлен в Областную детскую клиническую больницу. Состояние тяжелой степени тяжести. Планируется операция".Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области
Специалисты отметили, что ребенок получает медицинскую помощь в полном объеме.
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