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Рука трехлетнего ребенка застряла в эскалаторе в одном из ТРЦ Караганды

Рука трехлетнего ребенка застряла в эскалаторе в одном из ТРЦ Караганды Фото: unsplash
В одном из карагандинских торгово-развлекательных центров 6 октября 2023 года произошел несчастный случай – рука трехлетнего ребенка застряла в эскалаторе, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале ekarkz.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в областной департамент по ЧС.

"6 октября в 11:48 поступило сообщение о том, что в городе Караганде, в районе имени Казыбек би в торговом центре "Global City" мальчик при спуске на эскалаторе оступился и упал, а его правая кисть попала между стенкой и движущейся частью".Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

По прибытию к месту сотрудники ДЧС при помощи шанцевого инструмента извлекли руку трехлетнего мальчика из конструкций эскалатора и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

"ДЧС Карагандинской области призывает родителей не сводить глаз с детей на эскалаторах и в целом во время поездок в общественном месте", – добавили в пресс-службе областного ДЧС.

В свою очередь в областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии мальчика.

"Ребенок доставлен в Областную детскую клиническую больницу. Состояние тяжелой степени тяжести. Планируется операция".Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

Специалисты отметили, что ребенок получает медицинскую помощь в полном объеме.

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