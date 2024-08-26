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Трем детям зажало пальцы на эскалаторе в столичном ТРЦ

Эскалатор, ТРЦ, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 13:10 Фото: unsplash
Заведующий отделением ортопедии многопрофильной городской детской больницы Агабек Чикинаев 26 августа 2024 года в СЦК сообщил, что в одном из торгово-развлекательных центров за два дня трое маленьких детей получили травмы на эскалаторе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в течение двух дней в одном ТРЦ произошли три одинаковые травмы: детям зажало пальцы на эскалаторе.

"У детей определенный возраст был. Проанализировали – это дети двух-трех лет, размеры пальцев стоп у них очень маленькие, и когда надзорный орган приехал и проверил, оказалось, что отломан зуб эскалатора, который зажимал и травмировал пальцы", – озвучил Агабек Чикинаев.

Ранее стало известно, что ежегодно в республике регистрируют до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей, из которых в 1,2% случаях дети становятся инвалидами на всю жизнь.

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