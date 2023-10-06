500 тенге за 150 метров: очередной таксист обманул иностранца

В Астане таксист отвез иностранца за 500 тенге до автовокзала "Сапаржай", который расположен в 150 метрах от вокзала, сообщает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что по данному факту правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.449 КоАП РК (Приставание в общественных местах) и по ч.1 ст.463 КоАП РК (Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации).

"За назойливое приставание, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, КоАП РК предусматривает штраф в 10 МРП либо арест на срок до 5 суток", – напомнили в ДП города.

За занятие незаконной предпринимательской деятельностью предусмотрен штраф на физических лиц в размере 30 МРП.

Ране алматинского таксиста, забравшего у иностранцев $800, привлекли к ответственности.