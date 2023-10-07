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Руку двухлетнего ребенка спасли врачи после ЧП на эскалаторе

Руку трехлетнего ребенка спасли врачи после ЧП на эскалаторе Фото: pixabay
Двухлетний малыш из Караганды мог остаться без руки, если бы не врачи областной детской клинической больницы. Им удалось буквально по частями собрать травмированную руку, сообщает Zakon.kz.

6 октября мальчик получил тяжелейшую травму — рука ребенка застряла в эскалаторе. Малышу потребовалась немедленная операция. Медики буквально по частями собирали травмированную руку, операция длилась несколько часов, пишет ekaraganda.kz.

"Ребенка 2021 года рождения доставили в Областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию с участием микрососудистого хирурга и травматолога. Операция длилась более двух часов. Благодаря оперативности медицинских работников и усилиям врачей-хирургов, маленькому пациенту удалось спасти руку".руководитель отдела охраны материнства и детства Управления здравоохранения Карагандинской области Ирина Тасмаганбетова

Ребенок находится в отделении реанимации. Его состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

Ранее стало известно о том, что в одном из карагандинских торгово–развлекательных центров произошел несчастный случай с ребенком. По прибытию к месту сотрудники ДЧС при помощи шанцевого инструмента извлекли руку мальчика из конструкций эскалатора и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

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