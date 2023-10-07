Руку двухлетнего ребенка спасли врачи после ЧП на эскалаторе

Двухлетний малыш из Караганды мог остаться без руки, если бы не врачи областной детской клинической больницы. Им удалось буквально по частями собрать травмированную руку, сообщает Zakon.kz.

6 октября мальчик получил тяжелейшую травму — рука ребенка застряла в эскалаторе. Малышу потребовалась немедленная операция. Медики буквально по частями собирали травмированную руку, операция длилась несколько часов, пишет ekaraganda.kz.

"Ребенка 2021 года рождения доставили в Областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию с участием микрососудистого хирурга и травматолога. Операция длилась более двух часов. Благодаря оперативности медицинских работников и усилиям врачей-хирургов, маленькому пациенту удалось спасти руку". руководитель отдела охраны материнства и детства Управления здравоохранения Карагандинской области Ирина Тасмаганбетова

Ребенок находится в отделении реанимации. Его состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

Ранее стало известно о том, что в одном из карагандинских торгово–развлекательных центров произошел несчастный случай с ребенком. По прибытию к месту сотрудники ДЧС при помощи шанцевого инструмента извлекли руку мальчика из конструкций эскалатора и передали его бригаде скорой медицинской помощи.