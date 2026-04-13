События

В Алматы врачи удалили ножницы из головы двухлетнего ребенка

Фото: pexels
В Алматы врачи Центра детской неотложной медицинской помощи спасли жизнь двухлетнему ребенку, получившему тяжелую травму головы в бытовых условиях, сообщает Zakon.kz.

По данным медиков, мальчик бегал с ножницами, споткнулся, и при падении острый предмет проник в область лба.

Пострадавшего экстренно доставили бригадой скорой помощи в приемный покой, после чего его сразу перевели в реанимационный зал.

"Состояние ребенка при поступлении оценивалось как тяжелое: наблюдались вялость, рвота, беспокойство и выраженный отек в области травмы", – сказано в заявлении врачей.

По результатам компьютерной томографии были диагностированы серьезные повреждения костей черепа и тканей головного мозга, включая вдавленный перелом лобной кости и сопутствующие осложнения.

Врачи извлекли инородный предмет, после чего ребенок был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Процедура заняла около 10 минут.

После недели лечения под наблюдением специалистов состояние ребенка стабилизировалось, и он был выписан домой с улучшением. В дальнейшем ему рекомендовано наблюдение у невропатолога по месту жительства.

Ранее мы писали о том, что недоношенная малышка весом 1,5 кг выжила после 56 дней в реанимации и выиграла битву за жизнь в Алматы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
