Пьяный астанчанин разгромил кафе

Житель Астаны проник ночью в кафе и разгромил заведение. Мужчина разбил посуду, сломал столы и стулья, полицейские выяснили, что он был пьян, сообщает Zakon.kz.

С заявлением к столичным полицейским обратился администратор заведения: неизвестный проник ночью в кафе и устроил погром. Как сказано в деле, мужчина разбил посуду, переломал мебель, передает КТК со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции мужчина был доставлен в управление полиции. Личность правонарушителя установлена. Им оказался 36-летний житель столицы. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени", – сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемого в преступлении задержали и отправили в изолятор временного содержания, дело полицейские завели по статье 293 УК РК, "Хулиганство".

Накануне житель Павлодара устроил драку в местном кафе, а после набросился на приехавших на вызов полицейских.