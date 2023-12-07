Астанчанин снял квартиру и обокрал ее

Жителя Астаны подозревают в крупной краже. Мужчина проник в квартиру под видом арендатора, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 7 декабря, сотрудники отдела криминальной полиции района "Есиль" задержали 30-летнего жителя столицы по подозрению в крупной краже. Мужчина обокрал съемную квартиру, изображая арендатора.

Астанчанин нашел объявление о сдаче жилья в аренду и связался с хозяйкой квартиры. Он утверждал, что готов арендовать жилплощадь на длительный срок. Мужчина убедил астанчанку, что внесет плату за первый месяц через несколько дней, а потом будет ежемесячно оплачивать съем квартиры.

Спустя пять дней хозяйка пришла за обещанными деньгами, но "арендатора" в квартире не обнаружила – как и бытовой техники на общую сумму в 200 тысяч тенге. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемого задержали. Оказалось, что он ранее уже был судим. Сейчас в его отношении ведут досудебное расследование по статье "Кража", полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям в столице.

Ранее 15-летнего школьника задержали по подозрению в крупной краже в Акмолинской области.