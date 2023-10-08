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Жительницу Рудного оштрафовали за палисадник у дома

Жительницу Рудного оштрафовали за палисадник у дома Фото: pixabay
В Рудном жительницу многоэтажного дома оштрафовали за высаженные у дома цветы, расценив это как "незаконный захват государственной земли", сообщает Zakon.kz.

Небольшой участок земли под окнами многоэтажного дома в Рудном местная жительница Людмила засадила цветами, за которыми ухаживала она сама и ее семья. На днях женщине выписали штраф в 258 тысяч тенге. Сотрудники акимата также постановили убрать все насаждения, так как земля государственная, а пользование ею считается "незаконным захватом", передают Костанайские новости.

"К нам приехал без предупреждения представитель областного департамента по управлению земельными ресурсами. Он вынес решение снести палисадник, убрать цветы. А это ведь такой труд. Как он нам пояснил, "мы совершили незаконный захват земли", – рассказала Людмила.

Все высаженные цветы женщина убрала, но причину, по которой сотрудники акимата пришли к такому решению, так и не поняла.

Как сообщили в Департаменте по управлению земельными ресурсами Костанайской области, к ним обратилась жительница того же дома и заявила, что цветы "высажены незаконно".

"Было обращение к нам от физического лица о нарушении норм земельного законодательства путем установления палисадника и посадки растений, цветов. На основании этого была инициирована проверка. Инспектор выехал на участок, установил факт нарушения. Выяснилось, что придомовая территория и земельный участок, на котором расположен палисадник, не были оформлены кондоминиумом по закону. Соответственно, все работы проводились на государственной земле, и это незаконно". Айдос Хасенов, государственный инспектор департамента

Он отметил, что для посадки цветов жильцам необходимо предварительно обращаться в акимат и согласовывать все действия.

1 октября полицейские Актау составили протокол в отношении местного жителя после того, как он срубил ветку дерева во дворе жилых домов. На мужчину пожаловались жильцы.

Ранее в Генеральной прокуратуре рассказали, в каких регионах жители получают больше всего штрафов.

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