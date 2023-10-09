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Жительницу Рудного оштрафовали за палисадник: чиновник готов вернуть ей деньги

Жительницу Рудного оштрафовали за палисадник: чиновник готов вернуть ей деньги Фото: Zakon.kz
Резонансная история с жительницей Рудного, которую оштрафовали за палисадник у дома, получила продолжение. Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами-главный госинспектор по использованию и охране земель Мурат Темиржанов заявил, что готов вернуть ей деньги, сообщает Zakon.kz.

Темиржанов уточнил, что в настоящий момент Комитет проводит внутренний камеральный контроль по данному факту на предмет соблюдения действующего законодательства.

Также в сообщении за 9 октября 2023 года он заявил, что связался Людмилой Пионткевич.

"В ходе разговора с Людмилой Анатольевной принес ей искренние извинения за произошедшее. Даже, если все действительно было проведено по букве закона, я лично считаю, что везде должен быть здравый смысл и логика".Мурат Темиржанов

В продолжении председатель отметил, что благоустройство придомовой территории это ответственная, гражданская позиция заслуживающая как минимум уважения.

"Если же уже оплаченный штраф в правовом поле вернуть не удастся, готов сам лично вернуть вышеуказанные средства гражданке Пионткевич".Мурат Темиржанов

Несколькими днями ранее Казнет потрясла новость о том, что женщине, которая ухаживала за небольшим участком земли под окнами многоэтажного дома в Рудном, выписали штраф в 258 тысяч тенге.

Сотрудники акимата также постановили убрать все насаждения, так как земля государственная, а пользование ею считается "незаконным захватом".

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Анастасия Московчук
Костанайская область Рудный
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