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Жителей каких регионов чаще всего штрафуют в Казахстане

Жителей каких регионов Казахстана чаще всего штрафуют Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура РК опубликовала статистику по административным правонарушениям в Казахстане. В ведомстве рассказали, жителей каких регионов чаще всего штрафуют, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры 3 октября, за восемь месяцев 2023 года в целом по стране зарегистрировали около 6,8 млн административных правонарушений. 5,5 млн правонарушителей оштрафовали на общую сумму в 128,2 млрд тенге. Уже взыскали штрафы на 88,3 млрд тенге, остальная часть суммы пока не оплачена.

За прошлый год взыскиваемость административных штрафов составила 68,8%. С начала 2023 года большую часть штрафов на 44,1 млрд тенге оплатили в первые семь дней со скидкой в 50%.

По количеству оштрафованных правонарушителей лидирует Алматы, где за 1 млн нарушений выписали штрафы на 16,8 млрд тенге и уже взыскали 12,7 млрд тенге. На втором месте Астана (800 тысяч правонарушений на 12,7 млрд тенге, оплачено 8,6 млрд тенге). На третьем – Павлодарская область (92 тысячи штрафов на 11,8 млрд тенге, из них оплачены 11,3 млрд тенге).


"95% от всех административных производств выявлено органами внутренних дел. Всего органами внутренних дел наложено штрафов на 5,3 млн правонарушителей на сумму порядка 68,4 млрд тенге, из которых в бюджет страны уже поступило 51,7 млрд тенге. Основную часть штрафов составили правонарушения, зафиксированные камерами фотовидеофиксации, за которые вынесено свыше 3,4 млн предписаний на сумму 38,1 млрд тенге", – сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее алматинцам напомнили о том, какие штрафы предусмотрены за нарушение правил благоустройства и загрязнение городских улиц.

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