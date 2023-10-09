Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пять человек погибли в аварии на трассе Карагандинской области

ДТП, авария, погибшие Фото: Polisia.kz.
9 октября в Карагандинской области в аварии с участием Ford Ranger и КаМАЗа погибли пять человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщает полиция, водитель Ford Ranger не справился с управлением автомобилем и сбил дорожного рабочего, после чего врезался в припаркованный большегруз.

В результате дорожно- транспортного происшествия рабочий, водитель автомобиля Ford Ranger и трое пассажиров, находившихся в салоне данного транспортного средства, от полученных травм скончались на месте, - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.


ДТП, полиция, авария

Фото: Polisia.kz.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Сети распространяется видео момента столкновения кареты скорой помощи и легкового автомобиля в Талдыкоргане. В результате ДТП пострадали два человека.

Читайте также

флаг, Казахстан, Атырауская область
Флаг на свалке: житель Атырауской области обнаружил гос. символ на мусорке
Труп девушки нашли на пустыре в Астане
Труп девушки нашли на пустыре в Астане
Кибераферистов разыскивают в Шымкенте
Жителей Шымкента обманули на 50 млн тенге
Николай Ежелев
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления