Пять человек погибли в аварии на трассе Карагандинской области
Фото: Polisia.kz.
9 октября в Карагандинской области в аварии с участием Ford Ranger и КаМАЗа погибли пять человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
Как сообщает полиция, водитель Ford Ranger не справился с управлением автомобилем и сбил дорожного рабочего, после чего врезался в припаркованный большегруз.
В результате дорожно- транспортного происшествия рабочий, водитель автомобиля Ford Ranger и трое пассажиров, находившихся в салоне данного транспортного средства, от полученных травм скончались на месте, - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.
Фото: Polisia.kz.
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в Сети распространяется видео момента столкновения кареты скорой помощи и легкового автомобиля в Талдыкоргане. В результате ДТП пострадали два человека.
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