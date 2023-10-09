Пять человек погибли в аварии на трассе Карагандинской области

9 октября в Карагандинской области в аварии с участием Ford Ranger и КаМАЗа погибли пять человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщает полиция, водитель Ford Ranger не справился с управлением автомобилем и сбил дорожного рабочего, после чего врезался в припаркованный большегруз.



В результате дорожно- транспортного происшествия рабочий, водитель автомобиля Ford Ranger и трое пассажиров, находившихся в салоне данного транспортного средства, от полученных травм скончались на месте, - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.





Фото: Polisia.kz.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.



Ранее в Сети распространяется видео момента столкновения кареты скорой помощи и легкового автомобиля в Талдыкоргане. В результате ДТП пострадали два человека.

