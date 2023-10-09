Флаг на свалке: житель Атырауской области обнаружил госсимвол на мусорке
Фото: akorda.kz
В Сети распространяется видео, на кадрах которого запечатлены несколько флагов Республики Казахстан, валяющихся среди бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в полиции, кадры были сняты в вахтовом городке, на территории месторождения Карабатан в Атырауской области, сообщает "Мой город".
"Это база SICIM. Наш государственный символ валяется среди отходов возле блока №8. Что за отношение? Требуем принять меры", – комментирует мужчина.
"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 372 УК РК "Надругательство над государственными символами РК", – сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.
В интересах следствия более подробная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что Министерство туризма и спорта подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Правила использования (установления, размещения) Государственного флага, Государственного герба и их изображений.
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