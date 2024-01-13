В Таразе пожарные ликвидировали возгорание кофейни

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен момент возгорания точки общественного питания. На кадрах видно, что пламя охватило крышу постройки, сообщает Zakon.kz.

По сообщению ДЧС Жамбылской области, возгорание было ликвидировано за считанные минуты. Жертв среди персонала и посетителей кофейни нет.

"13 января в 14.04 поступило сообщение о возгорании крыши кофейни на площади 40 кв. м по улице Айтиева города Тараза. Силами ДЧС (6 единиц техники и 21 человек личного состава) пожар локализован в 14.15 и ликвидирован в 14.22. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 12 января, спасатели и огнеборцы Казахстана совершили 158 выездов, из них на пожары и случаи горения – 65, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы – 93.