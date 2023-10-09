Беременная женщина ударила ножом супруга в Экибастузе

От полученных травм мужчина скончался, а его супруга предстала перед судом и получила пять лет лишения свободы с отсрочкой на пять лет, сообщает Zakon.kz.

В Павлодарском суде присяжные заседатели рассмотрели уголовное дело в отношении жительницы Экибастуза, которая 8 мая этого года ранним утром ударила супруга ножом в грудь. Мужчина получил травму легкого и скончался, пишет Kerek.pv.

На момент трагедии подсудимая находилась на позднем сроке беременности, и, как стало известно в суде, оборонялась. Присяжные установили, что убитый регулярно избивал супругу, к тому же в ту ночь он пришел к ней на работу в детский сад пьяным и нанес побои.

Присяжные учли все смягчающие обстоятельства дела и не выявили отягощающих. По решению суда женщину приговорили к пяти годам тюрьмы. К тому же из гуманизма они наложили отсрочку на основное наказание сроком на пять лет из-за того, что она воспитывает новорожденного ребенка.

Ранее стало известно, что на столичном пустыре нашли тело девушки без признаков насильственной смерти.

