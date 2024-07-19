В Кызылорде адвокат и его супруга получили по 7 лет тюрьмы за мошенничество

В городском суде № 2 Кызылорды прошло заседание, на котором к 7 годам лишения свободы осудили адвоката. На скамье подсудимых предстала и его супруга, которая получила такой же тюремный срок, передает корреспондент Zakon.kz.

Дело началось в 2024 году. Одна из знакомых супруги адвоката занимала материально ответственную должность в компании города Кызылорды. Опасаясь, что к ним в компанию нагрянет финансовая проверка, она хотела найти доверенных лиц, которые помогли бы ей избежать проверки. Адвокат и его жена, злоупотребляя доверием, убедили знакомую в том, что они могут ей помочь за немалые деньги, и попросили 8 млн тенге.

"Взамен они обещали, что проверка в отношении нее будет прекращена. Ничего не подозревая о мошенничестве, женщина отдала им 5 млн тенге. В скором времени подсудимые начали снова звонить ей, требуя еще 3 млн тенге. Говорили, что их просят должностные лица департамента. Как только они получили и эти 3 млн тенге, они заверили потерпевшую в том, что проверка в отношении нее прекращена и деньги переданы должностным лицам департамента. В результате подсудимые мошенническим путем присвоили эти 8 млн тенге", – сказала администратор городского суда № 2 Мадина Жусупбекова.

Потерпевшая написала заявление. По ее заявлению в отношении подсудимых было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. 1 ч. 3 ст. 190 "Мошенничество", ст. 367 "Дача взятки должностному лицу лично или через посредника" УК РК.

На суде потерпевшая простила подсудимых, указала, что причиненный ей имущественный вред полностью возмещен, исковое заявление просила оставить без рассмотрения в связи с отказом от иска, вопрос о наказании оставила на рассмотрение суда.

Несмотря на это, суд вынес приговор. Подсудимые признаны виновными и каждому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора. Приговор вступил в силу.

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