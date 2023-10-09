В Петропавловске вынесли приговор отцу-педофилу

В суде Петропавловска огласили приговор по громкому делу сельчанина, который три года насиловал собственных детей, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в материалах уголовного дела, которое сегодня закончили рассматривать в суде Петропавловска, мужчина совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего сына и малолетней дочери с 2020 года, передает Петропавловск.news.

"Санкциями ст.121 ч.4, ст.121 ч.3-2 п.3 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств суд не установил", – сообщили в пресс-службе суда Северо-Казахстанской области.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Осужденный не согласен с предъявленными обвинениями. В ходе прений он просил суд оправдать его.

Месяцем ранее в Шымкенте завершился суд в отношении мужчины, которого приговорили к пожизненному сроку за насилие и смерть пятилетней девочки из Сарыагашского района Туркестанской области.

Ранее в Актау суд отправил на пожизненное заключение мужчину за насилие несовершеннолетних детей сожительницы.