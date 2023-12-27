Школьников Костанайской области отправили на дистанционку

Учащихся первой смены с нулевого по 11 классы костанайских школ освободили от уроков в классах и отправили на дистанционное обучение из-за непогоды в регионе, сообщает Zakon.kz.

В среду, 27 декабря, все ученики первой смены школ Костанайской области будут учиться онлайн, передает AlauTV со ссылкой на управление образования региона.

"В связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 27.12.2023 года занятия в 1 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения", – цитирует издание.

В регионе вторые сутки бушует непогода. Сильный ветер, метель и снежные заносы, а также гололед стали причиной закрытия трасс, сокращения часов работы общественного транспорта, а также ряда коммунальных аварий. Также накануне в буране пропали без вести 58-летняя женщина вместе с 11-летней внучкой.