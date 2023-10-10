Авария произошла на газопроводе Актобе
Фото: скриншот с видео
В жилом массиве Актобе на станции регулирования газопровода вечером 9 октября произошла авария, сообщает Zakon.kz.
9 октября в 21: 51 поступило сообщение о взрыве газа на станции регулирования в районе жилого массива Береке. На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Актюбинской области, передает Диапазон.
Изначальное сообщение о взрыве, которое распространилось в пабликах города не подтвердилось. Известно, что произошла утечка газа, передает издание со ссылкой на пресс-службу акимата.
Ранее в Петропавловске на автозаправочной станции произошел крупный пожар, в котором пострадал водитель газовоза. Мужчину госпитализировали с серьезными ожогами в реанимационное отделение.
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