В ДЧС прокомментировали аварию на газопроводе в Актобе
Фото: скриншот с видео
Аварию на газопроводе, которая произошла в жилом массиве Актобе поздним вечером 9 октября, прокомментировали в департаменте по ЧС региона, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал главный специалист отдела ЧС района Астана Ислам Илеуов, сотрудники подразделения установили утечку газа. Спасатели локализировали проблему, закрыв задвижку подачи газа.
Ранее стало известно, что на газопроводе в жилом массиве Береке города Актобе произошел взрыв. Прибывшие на место сотрудники ДЧС опровергли информацию и сообщили о случившейся на месте аварии.
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