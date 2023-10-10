В ДЧС прокомментировали аварию на газопроводе в Актобе

Фото: скриншот с видео

Аварию на газопроводе, которая произошла в жилом массиве Актобе поздним вечером 9 октября, прокомментировали в департаменте по ЧС региона, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: