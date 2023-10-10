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Токаев поручил разобраться в загадочной смерти студента из Щучинска

Токаев поручил разобраться в загадочной смерти студента из Щучинска Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в Щучинске Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Акорды за 10 октября 2023 года.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с требованиями закона".Касым-Жомарт Токаев

Президент взял данное дело на особый контроль.

7 октября 2023 года стало известно, что на железнодорожном перегоне Боровое – Джамантуз в Акмолинской области обнаружено тело. Как оказалось, погибшим является студент.

В полиции тогда заявили, что начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Позднее в Сети появилось видеообращение матери погибшего студента к президенту и главе МВД.

Женщина заявила, что ее сын подвергался неоднократному вымогательству. Также по ее мнению, в городе орудует ОПГ.

"С моего сына Романа трясли деньги, а также оказывали психологическое и физическое давление", – сказала она.

В заключении она попросила Касым-Жомарта Токаева помочь разобраться и прекратить вымогательства.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
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