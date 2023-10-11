Ему угрожали, вымогали деньги: что известно о загадочной смерти студента из Щучинска

Родные 19-летнего студента из Щучинска рассказали, что парню угрожали и вымогали с него деньги. Глава государства отреагировал поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели молодого человека, сообщает Zakon.kz.

19-летний парень скончался при странных обстоятельствах. Его тело обнаружили на железнодорожных путях. И вот сегодня после поручения Токаева завели сразу два уголовных дела, сообщает телеканал КТК.

Мать погибшего студента рассказала, что ее сын был жизнерадостным ребенком.





"Планы у него были и на поступление дальше – на высшее, и работать. Вымогали с него деньги, угрожали. Брал микрокредит", – рассказала Надежда Бодагова.

Специальной следственно-оперативной группе теперь предстоит выяснить, покончил ли 19-летний Роман Бодагов с собой или его убили вымогатели. На последней версии настаивает семья молодого человека. Близкие говорят: студента третировала ОПГ, которая, по их словам, держит в страхе весь курортный городок.

В семье рассказывают, что сын был лучшим студентом – учился на 4–м курсе Высшего технического колледжа, староста группы. Но в какой-то момент перспективный парень вдруг оказался в долгах.

"Оказывается, ходил у студентов занимать деньги, чтобы заплатить первый взнос вот этот – оплатить кредит. Он сам ничего не говорил. – "Ромочка, как дела, сынок?" – "Папа, мама, все нормально. Не переживайте, все хорошо". – Он был очень самостоятельный, все решал, все вопросы сам", – говорит отец погибшего студента Борис Бодагов.

7 октября 2023 года стало известно, что на железнодорожном перегоне Боровое – Джамантуз в Акмолинской области обнаружено тело. Как оказалось, погибшим является студент. В полиции тогда заявили, что начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Позднее в Сети появилось видеообращение матери погибшего студента к президенту и главе МВД.

Женщина заявила, что ее сын подвергался неоднократному вымогательству. Также по ее мнению, в городе орудует ОПГ. В заключении она попросила Касым-Жомарта Токаева помочь разобраться и прекратить вымогательства.

Глава государства отреагировал на обращение матери погибшего студента в Щучинске и поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели молодого человека. По информации пресс-службы ДП Акмолинской области, также дополнительно возбудили уголовные дела по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), а также по заявлению родственников погибшего по статье 194 части 2 УК РК о вымогательстве у него денежных средств.