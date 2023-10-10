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Подростки в масках издевались над пенсионеркой в Семее

Подростки в масках издевались над пенсионеркой в Семее Фото: pexels
Полиция задержала и привлекла к ответственности троих подростков, которые нарушали покой пожилой женщины в Семее, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Абайской области 10 октября, группа хулиганов в масках устроила настоящую травлю местной пенсионерки. Подростки ломились к пожилой женщине в дверь, кричали, всячески ее беспокоили. Свои "подвиги" они сняли на видео, которое распространили в соцсетях.


"Полицейские установили троих подростков-хулиганов. Их привлекли к административной ответственности по ст. 434 КоАП РК за мелкое хулиганство", – сообщили в пресс-службе ДП.

Подростков вместе с родителями вызвали на заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних при городском акимате. Их поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Соответствующая статья КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или арест на срок от пяти до 15 суток.

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Никита Дробны
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