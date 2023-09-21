Участвовавших в сжигании Корана подростков задержала полиция

В Швеции задержаны трое подростков, подозреваемых в участии в беспорядках, прошедших после акции с сожжением Корана в городе Мальмё, сообщает Zakon.kz.

По данным шведской полиции, троим подозреваемым меньше 15 лет. Один из задержанных также подозревается в двух поджогах.

"Подозреваемым было предъявлено обвинение по подозрению в грубом подрыве действий правоохранительных органов после буйных беспорядков в Мальмё 3 сентября", – говорится в сообщении шведской полиции.

3 сентября 37-летний Салван Момика устроил согласованную акцию в шведском городе Мальмё. Во время протеста мужчина сжег Коран, что вызвало возмущение среди собравшихся зрителей.

Это далеко не первый случай, когда жители Швеции показательно сжигают Коран. Подобные акции вызывают возмущение среди жителей страны. В связи с этим Швеция планирует пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана.

20 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, осудил акты вандализма в отношении Корана, которые происходили в мире.