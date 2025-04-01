#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Происшествия

Подростков, издевавшихся над пенсионером в Темиртау, тоже избили

Подростков, избивших пенсионера в Темиртау, тоже избили, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 15:29 Фото: pexels
Подростков, ворвавшихся в Темиртау в квартиру к пожилому мужчине и издевавшихся над ним, избили другие несовершеннолетние, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно ekaraganda.kz, двое напавших на пенсионера были побиты вскоре после совершения преступления двумя сверстниками.

По данному факту тоже начато досудебное расследование, но по статье "Умышленное причинение вреда здоровью". Подозреваемых поставили на учет. Их законные представители тоже будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Вопиющий случай произошел в Темиртау. Группа подростков, зайдя в квартиру пожилого жителя, начала избивать его ногами по лицу и всячески унижать. Подростки выражались нецензурно, плевали в дедушку. Видео с места событий появилось в соцсетях. Всех участников задержали, поставили на учет и водворили в изолятор временного содержания. Уголовное дело было заведено по статье "Грабеж группой лиц по предварительному сговору".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Мощный взрыв на газопроводе в Малайзии: на кадрах огненный фонтан в 500 метров
Происшествия
10:43, Сегодня
Мощный взрыв на газопроводе в Малайзии: на кадрах огненный фонтан в 500 метров
Чудесная случайность спасла жизнь казахстанцу, который чуть не погиб при странных обстоятельствах
Происшествия
09:59, Сегодня
Чудесная случайность спасла жизнь казахстанцу, который чуть не погиб при странных обстоятельствах
Новый мошеннический сайт завлекает казахстанцев высокой зарплатой
Происшествия
08:50, Сегодня
Новый мошеннический сайт завлекает казахстанцев высокой зарплатой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: