Подростков, издевавшихся над пенсионером в Темиртау, тоже избили

Подростков, ворвавшихся в Темиртау в квартиру к пожилому мужчине и издевавшихся над ним, избили другие несовершеннолетние, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно ekaraganda.kz, двое напавших на пенсионера были побиты вскоре после совершения преступления двумя сверстниками.

По данному факту тоже начато досудебное расследование, но по статье "Умышленное причинение вреда здоровью". Подозреваемых поставили на учет. Их законные представители тоже будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Вопиющий случай произошел в Темиртау. Группа подростков, зайдя в квартиру пожилого жителя, начала избивать его ногами по лицу и всячески унижать. Подростки выражались нецензурно, плевали в дедушку. Видео с места событий появилось в соцсетях. Всех участников задержали, поставили на учет и водворили в изолятор временного содержания. Уголовное дело было заведено по статье "Грабеж группой лиц по предварительному сговору".