16-летняя девушка покончила с собой в Актау

Фото: zakon.kz

16–летняя девушка выпала с многоэтажки и разбилась насмерть в Актау. Происшествие случилось 10 октября 2023 года в одном из спальных районов, сообщает Zakon.kz.

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