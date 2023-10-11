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16-летняя девушка покончила с собой в Актау

16-летняя девушка покончила с собой в Актау Фото: zakon.kz
16–летняя девушка выпала с многоэтажки и разбилась насмерть в Актау. Происшествие случилось 10 октября 2023 года в одном из спальных районов, сообщает Zakon.kz.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 16–летней жительницы города. Начато расследование по статье "Доведение до самоубийства", пишет портал Lada.kz. 

Обнаружен труп 16–летней девушки без внешних признаков насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства"). Назначена судебно–медицинская экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается". пресс-служба ДП Мангистау

Жуткая трагедия с 16–летней девушкой произошла также в Атырауской области. Студентка погибла, спрыгнув с моста. 

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Актау Мангистау Мангистауская область
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