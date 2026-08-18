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Происшествия

22-летняя девушка разбилась насмерть в Астане

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 11:31 Фото: Zakon.kz
В Астане девушка разбилась насмерть, выпав из окна высотки, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте появилась в соцсетях утром 18 августа 2026 года. Сообщалось, что инцидент произошел в жилом комплексе по улице Розы Баглановой. По словам очевидцев, погибшей было 22 года.

"По факту суицида возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, девушка выпрыгнула из окна многоэтажного жилого дома. От полученных при падении травм она скончалась на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – прокомментировали случившееся в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны.

17 августа сообщалось о трагедии в Жамбылской области, где при странных обстоятельствах нашли мертвой молодую маму восьмимесячного ребенка.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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