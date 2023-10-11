Из-за неурядиц в жизни мужчина хотел "взорвать" Петропавловск
9 октября в обеденное время в полицию посредством тревожной кнопки "SOS", расположенной на пересечении улиц Конституции Казахстана и Казахстанской правды, поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он намерен взорвать город.
По информации пресс-службы ДП, звонившего оперативно задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Усть-Каменогорска. Ведется следствие.
Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил вспышкой эмоций из-за неурядиц в личной жизни.
Полицейские напоминают, что акты ложного терроризма несут значительный ущерб в виде нарушения нормального функционирования организаций, масштабного привлечения сил и средств правоохранительных органов. Законом за них предусмотрена строгая ответственность. Санкция ст. 273 УК РК подразумевает либо штраф в размере до 5 тысяч МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.