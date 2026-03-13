Пьяный мужчина нанес себе смертельное ранение во дворе общежития в Петропавловске

Жуткий инцидент произошел во дворе общежития в Петропавловске. Пьяный мужчина нанес себе смертельное ранение, передает Zakon.kz.

Очевидцы инцидента рассказали журналистам издания Qazaqstan Media, что трагедия случилась около шести часов вечера 12 марта 2026 года. 37-летний мужчина находился возле общежития и был в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он внезапно нанес себе смертельное ранение в область шеи.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Однако спасти человека медикам не удалось. От полученной открытой раны шеи он скончался. В Департаменте полиции Северо-Казахстанской области информацию о случившемся подтвердили.

"По факту суицида 37-летнего жителя Петропавловска начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Очевидцы отмечают, что в этом месте регулярно происходят конфликты, собирается неблагополучный контингент, а во дворе нередко замечают людей, употребляющих запрещенные вещества.

Ранее в Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения. По данному факту, как уточнили в городском ДП, возбуждено уголовное дело.