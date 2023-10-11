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В Алматы недовольная клиентка вонзила ножницы в голову сотрудника турфирмы

В Алматы недовольная клиентка вонзила ножницы в голову сотрудника турфирмы Фото: pixabay
10 октября 2023 года в офисе одной туристической компании произошел шокирующий случай. Клиентка, не получив визу, вонзила ножницы в голову сотруднице фирмы, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказала сама пострадавшая и ее коллеги в социальных сетях.

"Устроила погром в офисе, швыряла в меня все, что было под рукой. В том числе и ножницы, которые вонзились мне в голову", – пишет потерпевшая.

Как оказалось, клиентка решилась на такой поступок после отказа ей в визах.

"Мы оформляли визу в США и страны Шенгенской зоны. В обоих случаях отказали. Наша профессия и так сложная, а тут люди готовы убить", – продолжила она.

Коллега пострадавшей также отметила, что за выдачу виз отвечает только посольство или консульство, но никак не турагент и повлиять он никак не может на эти учреждения.

"Кто-то считает наши деньги и просто используют нас как справочную. Но, чтобы вот так. Это уже за гранью. Неужели деньги стоят жизни и здоровья человека, а если бы она ее убила?! Это выше моего понимания..." – говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции города отреагировали на произошедшее и уточнили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района.

"С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной, назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что по результатам комплекса мероприятий будет принято дальнейшее решение.

5 октября 2023 года сообщалось о пьяном клиенте в офисе "Казахтелекома". Мужчина вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в адрес клиентов и сотрудников. На устные предупреждения не реагировал.

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Усмирить "бунтовщика" смогли охранник и пенсионер с помощью клейкой ленты, а после передали полиции.

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