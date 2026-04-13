Подросток получил ожоги из-за возгорания двух автомобилей в Уральске

Вечером 10 апреля в Уральске горели автомобили, в результате подросток получил ожоги, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что на улице Старый аэропорт горели два легковых автомобиля. На месте пожара получил термический ожог подросток 2010 года рождения.

"Ребенок находился в Lada Granta. Его госпитализировали в областную детскую многопрофильную больницу", – пояснили в ДЧС ЗКО.

Пожар ликвидировали, причина устанавливается.

В Управлении здравоохранения ЗКО прокомментировали, что подростка госпитализировали в отделение травматологии. У него термический ожог пламенем II-IIIа степени правой голени, площадь поражения составляет около 8%.

"Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, обусловлено полученной травмой. В настоящее время ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь: проводятся ежедневные перевязки, назначены обезболивающая и антибактериальная терапия", – уточнили в управлении.

Юный пациент находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное.

