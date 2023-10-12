Главное к утру: массовое отравление студентов, спасение горняка из-под завала и загадочная смерть пенсионера
Отравление студентов
Досудебное расследование начали в отношении арендатора столовой в связи с возможным нарушением санитарных правил или гигиенических нормативов после того, как десять первокурсников отравились в общепите колледжа.
Спасение горняка
Спасатели вытащили из-под завала на Иртышском руднике Восточно-Казастанской области второго работника, первый вышел на поверхность сам. Обвал породы на руднике компании KAZ Minerals произошел в среду, 11 октября.
Гибель пенсионера
71-летний постоялец дома престарелых Конаева получил сильнейшие ожоги по невыясненным причинам, от полученных травм пожилой мужчина скончался в больнице.
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