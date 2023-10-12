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Главное к утру: массовое отравление студентов, спасение горняка из-под завала и загадочная смерть пенсионера

Главное к утру: массовое отравление студентов, спасение горняка из под завала и загадочная смерть пенсионера Фото: Zakon.kz, пресс-служба ДЧС ВКО
По факту отравления десяти первокурсников колледжа Усть-Каменогорска завели уголовное дело. Горняка вытащили из-под завалов на Иртышском руднике. Пенсионер сгорел заживо при загадочных обстоятельствах в доме престарелых Конаева, сообщает Zakon.kz.

Отравление студентов

Досудебное расследование начали в отношении арендатора столовой в связи с возможным нарушением санитарных правил или гигиенических нормативов после того, как десять первокурсников отравились в общепите колледжа.

Спасение горняка

Спасатели вытащили из-под завала на Иртышском руднике Восточно-Казастанской области второго работника, первый вышел на поверхность сам. Обвал породы на руднике компании KAZ Minerals произошел в среду, 11 октября.

Гибель пенсионера

71-летний постоялец дома престарелых Конаева получил сильнейшие ожоги по невыясненным причинам, от полученных травм пожилой мужчина скончался в больнице.

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