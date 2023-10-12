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Опасный вирус стал причиной карантина в селе Карагандинской области

Опасный вирус стал причиной карантина в селе Карагандинской области Фото: pixabay
В селе Ахмет Карагандинской области подтвердился опасный вирус Ньюкасла, из-за которого погибли более двух сотен голов домашней птицы, сообщает Zakon.kz.

Ветеринары провели анализы и подтвердили, что причиной гибели домашней птицы стал неизлечимый вирус Ньюкасла. Заболевание вызывает пневмонию, энцефалит и поражение внутренних органов у пернатых. Человеку вирус не передается, сообщает 24kz.

"Оздоровительные мероприятия проводятся за счёт госбюджета – вакцинация, дезинфекция. Заявка на вакцину для 16 тысяч голов птицы уже есть, работа проводится", – сообщил Ержан Бекетбаев, руководитель инспекции Комитета ветеринарного контроля.

Власти установили запрет на вывоз из опасной зоны куриного мяса, яиц и корма.

Ранее оспа овец стала причиной карантина в жилом массиве "Садовое", расположенном под Актобе.

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Мария Мельникова
Карагандинская область
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