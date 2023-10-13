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Опасный вирус: как будет жить село, закрытое на карантин в Карагандинской области

Опасный вирус: как будет жить село, закрытое на карантин в Карагандинской области Фото: Zakon.kz
Ветеринары рассказали, какие мероприятия запланированы на ближайший месяц в селе Ахмет, которое закрыли на карантин из-за опасного вируса, обнаруженного у домашней птицы, сообщает Zakon.kz.

С начала следующей недели в селе Ахмет начнут прививать птицу. Запланировано вакцинировать 16 тысяч кур сельчан. Кроме того, специалисты проведут дезинфекцию, сообщает E-Karaganda.

Карантин в селе будет действовать месяц, отмечают ветеринары области. При этом, пострадавшим сельчанам, у которых погибли животные, компенсации ждать не приходится.

"Существует специальный перечень болезней домашнего скота, согласно которому сельчанам могут возмещать убытки. Болезнь Ньюкасла в него не входит. Положены только оздоровительные мероприятия за счет бюджета (вакцинация и дезинфекция). Эту работу проводит республиканский противоэпизоотический отряд", – сообщил Ержан Бекетбаев, руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции.

Накануне стало известно, что в селе Ахмет ветеринары ввели карантинные ограничения из-за опасного вируса Ньюкасла, который распространяется среди домашней птицы. В селе от неизлечимой болезни погибли 223 птицы.

Как рассказали специалисты, вирус не опасен для человека и переносят его мигрирующие в это время года перелетные птицы. Источником заражения также могут стать голуби.

Для уничтожения вируса в селе проведут полную дезинфекцию, так как зараженным также может быть корм.

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