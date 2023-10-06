Строгий режим: поселок под Актобе отправили на карантин из-за оспы овец

В общем стаде в жилом массиве "Садовое" оспой заболели 2 овцы. Эту информацию подтвердили в управлении ветеринарии Актюбинской области. Заболевание очень заразное и может передаваться людям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя руководителя ведомства, 25 сентября пастух сообщил ветеринарам, что в общем стаде заболели 2 овцы, у которых на слизистой оболочке рта были оспинки и их лихорадило. Ветеринарные врачи, взявшие анализ у животных, поставили предварительный диагноз – оспа мелкого рогатого скота. Лабораторные исследование подтвердили это.

"Заболевание очень заразное, им может заразиться и человек, поэтому в жилом массиве "Садовое" установлен карантин. Специалисты проводят дезинфекцию и вакцинацию. Кроме двух овец пока другого больного скота нет. В период карантина из жилого массива нельзя вывозить и завозить туда скот и фураж", - рассказал заместитель руководителя областного управления ветеринарии Бердимурат Бекжанов.

Специалисты говорят, что временные ограничения в селе продлятся, как минимум 20 дней. А вот мясо вакцинированного скота нельзя употреблять 14 дней после прививки. Стоит отметить, что сейчас заразившихся домашних животных изолировали и за ними пристально наблюдают ветврачи.

Всего в небольшом ауле около 500 голов скота, их уже проверили и поставили необходимые прививки. Опасная инфекция подтвердилась только у двух овец.

Чиновник отметил, что среди людей также не обнаружено признаков заражения оспой. Но это не означает, что за самочувствием местных жителей никто не будет следить. Сейчас в селе круглосуточно дежурит бригада медиков. И в случае выявления опасной болезни они будут госпитализированы. Специалисты предупреждают, что у человека болезнь протекает остро: с лихорадкой, сыпью на коже и слизистых.

Карантин же устанавливается на территории летнего пастбища, расположенного в 3 км от реки Каргала по дороге на запад, в жилом массиве "Садовое" района Алматы города Актобе. Жилмассив находится западнее трассы Актобе – Орск в 25 километрах от центра города на Белом холме.

Опасную инфекцию в стране в течение этого года регистрировали неоднократно. Чаще всего оспу выявляли у мелкого рогатого скота. Так в марте 2023 года с подозрением на оспу обратился ветврач на востоке Казахстана. В селах Аккайнар, Шынгыстай и Жана Ульго была выявлена оспа. В этих населенных пунктах объявили карантин. Тогда в закрытых селах привили больше 5 тысяч овец.

Отметим, что оспа мелкого рогатого скота (овец и коз), опасная инфекционная болезнь, характеризующаяся повышением температуры и папулезно-пустулезной сыпью на коже и слизистых оболочках. Источником заражения являются больные, переболевшие и восприимчивые животные. Инкубационный период болезни составляет 3 – 14 дней. При возникновении заболевания высока вероятность гибели животных.