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Астанчанина, разбившего лобовое стекло автобуса, арестовали

Астанчанина, разбившего лобовое стекло автобуса, арестовали Фото: Zakon.kz
15 суток ареста получил астанчанин, разбивший лобовое стекло автобуса, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного департамента полиции, инцидент произошел 16 ноября 2023 года в 5:50.

"По ул. Иманова мужчина разбил лобовое стекло автобуса. Полицейские столицы незамедлительно задержали нарушителя. Им оказался 34-летний житель города", – говорится в сообщении.

Мужчина привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство" и по решению специализированного межрайонного административного суда Астаны подвергнут аресту сроком на 15 суток.

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Подобный инцидент произошел 13 ноября 2023 года. Тогда сообщалось, что на пересечении пр. Республики и ул. Кенесары неизвестные разбили стекло автобусной остановки. Подробности по ссылке выше.

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