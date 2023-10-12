Работникам караоке-бара в Алматы дали реальные сроки за избиение посетителей

Районный суд №2 Бостандыкского района Алматы вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых работников караоке-бара, которые избили посетителей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло 28 декабря 2022 года. Словесная перепалка между сотрудниками и посетителями караоке-бара переросла в потасовку с участием охранников и диджея, а также их знакомых.

Работники караоке накинулись на посетителей и начали их избивать – причем продолжили драку уже на улице, когда потерпевшие попытались спастись бегством. У одного из нападавших оказался при себе нож, который он пытался применить. В результате пострадали пять человек. Один из них получил перелом носа, сотрясение мозга, тяжелую черепно-мозговую травму и переломы костей лица, двое – переломы носа и челюсти, еще двое – гематомы и ушибы.

По решению суда семерых работников караоке-бара признали виновными по трем статьям УК РК. Одного из них приговорили к шести годам лишения свободы, пятерых – к шести годам и шести месяцам лишения свободы каждому, ранее судимому добавили к этому сроку 15 дней непогашенного наказания по предыдущему приговору. Кроме того, с осужденных взыскали по 61 260 тенге в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы вынесли приговор семерым сотрудникам следственного изолятора, избившим задержанного до смерти.