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Работникам караоке-бара в Алматы дали реальные сроки за избиение посетителей

Работникам караоке-бара в Алматы дали реальные сроки за избиение посетителей Фото: Zakon.kz
Районный суд №2 Бостандыкского района Алматы вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых работников караоке-бара, которые избили посетителей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло 28 декабря 2022 года. Словесная перепалка между сотрудниками и посетителями караоке-бара переросла в потасовку с участием охранников и диджея, а также их знакомых.

Работники караоке накинулись на посетителей и начали их избивать – причем продолжили драку уже на улице, когда потерпевшие попытались спастись бегством. У одного из нападавших оказался при себе нож, который он пытался применить. В результате пострадали пять человек. Один из них получил перелом носа, сотрясение мозга, тяжелую черепно-мозговую травму и переломы костей лица, двое – переломы носа и челюсти, еще двое – гематомы и ушибы.

Работникам караоке, одного из которых ранее уже судили за избиение человека, предъявили обвинения по статьям о хулиганстве (ч. 3 ст. 293 УК РК), умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 106 и ч. 2 ст. 107 УК РК). Их вину доказали результаты судебных экспертиз и записи с камер наблюдения. Сами подсудимые вину не признали.

По решению суда семерых работников караоке-бара признали виновными по трем статьям УК РК. Одного из них приговорили к шести годам лишения свободы, пятерых – к шести годам и шести месяцам лишения свободы каждому, ранее судимому добавили к этому сроку 15 дней непогашенного наказания по предыдущему приговору. Кроме того, с осужденных взыскали по 61 260 тенге в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы вынесли приговор семерым сотрудникам следственного изолятора, избившим задержанного до смерти.

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