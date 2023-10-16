Четверым полицейским в Астане дали реальные сроки за издевательства над задержанными

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор четырем сотрудникам полиции, которые избивали и запугивали задержанных, чтобы добиться признательных показаний, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда 16 октября, четыре сотрудника полиции действовали в сговоре. Они систематически избивали и запугивали задержанных, которых подозревали в карманных кражах. От действий полицейских пострадали четыре человека – их заставляли под страхом пыток давать признательные показания.

Полицейских в конце концов разоблачили и задержали. Им предъявили обвинение по ст. 146 УК РК. Прокурор просил назначить трем фигурантам дела по пять лет лишения свободы, а одному – четыре с половиной года (с лишением права работать на госслужбе и в правоохранительных органах на три года).

Вину подсудимых доказали данные судебных экспертиз, показания потерпевших и другие материалы дела. Суд в итоге приговорил трех фигурантов к четырем годам лишения свободы с запретом занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах сроком на три года, а четвертого – к трем с половиной годам лишения свободы с аналогичным поражением в правах. Двоих подсудимых лишили звания старшего сержанта полиции, двух остальных – звания сержанта полиции. Приговор пока не вступил в силу.

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