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Законодательство РК

Иностранца, торговавшего российской пшеницой под видом казахстанской, приговорили к реальному сроку

пшеница Фото: freepik
Суд № 2 города Павлодара рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Республики Таджикистан М.А., который продавал пшеницу в страны Центральной Азии и Афганистан, выдавая ее за казахстанскую. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Дело квалифицировали по статье 195 часть 4 пункт 2 УК РК.

"В период с августа 2021 года по февраль 2023 года М.А., будучи единственным учредителем и директором ТОО "Кавсар-Агро", директором ТОО "Зарият" путем обмана, с умыслом на уклонение от уплаты международного транспортного транзитного тарифа, приобретал зерновую продукцию на территории Российской Федерации, и затем импортировал ее на территорию Республики Казахстан, автомобильным транспортом. В дальнейшем эту продукцию по льготному тарифу экспортировал в страны Центральной Азии и Афганистан, выдавая за казахстанское зерно", - говорится в докладе суда города Павлодар.

При этом М.А. использовал фиктивные документы, указывающие на происхождение товара как казахстанского. Таким образом уклонялся от уплаты международного транзитного тарифа в пользу КТЖ-Грузовые перевозки, входящего в состав предприятий квазигосударственного сектора.

Из доклада суда, общая сумма нанесенного имущественного ущерба потерпевшему юридическому лицу составила 467 179 034 тенге.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Потерпевшая сторона просила назначить максимальный срок наказания, а также взыскать с него сумму материального ущерба.

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Гражданин Таджикистана полностью признал свою вину, просил не лишать его свободы.

Санкция части 4 статьи 195 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы сроком до 5 лет, и относится к преступлениям средней тяжести.

"С учетом смягчающих вину М.А. обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, наличие на иждивении четырех малолетних детей, частичное погашение ущерба в сумме 1 000 000 и при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд учитывая степень общественной опасности преступления, значительный, невозмещенный крупный размер имущественного вреда, назначил М.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 года", - говорится в решении суда.

Также с осужденного взыскали сумму материального ущерба в пользу потерпевшего юридического лица в размере 466 179 034 тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявил Департамент АФМ по Павлодарской области

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