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Внук через суд пытался выселить бабушку из дома в Актюбинской области

приговор суда Фото: Zakon.kz
Дело о выселении из частного жилого дома больной пенсионерки рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", 30 лет назад супруги построили общий дом. В нем вырастили детей и внуков. Согласно материалам дела, по уговору дочери пенсионеры подарили внуку свои доли в жилище. Пожилые люди продолжают проживать в доме, оплачивать коммунальные услуги и налоги за недвижимость.

"На почве возникших семейных конфликтов внук обратился в суд с иском о выселении из дома бабушки и родного дяди со всеми совместно проживающими членами семьи. Свои требования мотивировал тем, что является законным и единственным собственником дома", – рассказали в пресс-службе Актюбинского областного суда.

Суд первой инстанции вынес решение в пользу внука, выселив пенсионерку. Но апелляционная коллегия решение изменила.

"Пенсионерка имеет тяжелую степень нарушения слуха, страдает хроническими заболеваниями. Учитывая преклонный возраст, родственные отношения между ней и истцом, длительное проживание в спорном жилом, с учетом критериев разумности и справедливости, принято решение об отказе в выселении бабушки", – говорится в постановлении.

Документ вступил в законную силу.

Отметим, что в 2020 году полиция Алматы расследовала попытку выселения многодетной семьи частным судебным исполнителем.

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Елена Беляева
Актюбинская область
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