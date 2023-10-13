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В Астане альпинисты сорвались с высоты: есть погибший

В Астане альпинисты сорвались с высоты: есть погибший Фото: pixabay
В Астане на одной из строительных площадок четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 12 октября 2023 года.

В пресс-службе столичной полиции отметили, что начато досудебное расследование.

"По факту падения рабочих на строительном объекте Департаментом полиции Астаны начато досудебное расследование по статье 277 ч. 3 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".Пресс-служба ДП Астаны

Отмечено, что до приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы.

"Проводится расследование", – заключили в ведомстве.

18 сентября 2023 года сообщалось, что в Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту. К счастью, все закончилось благополучно.

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