В Астане альпинисты сорвались с высоты: есть погибший
Фото: pixabay
В Астане на одной из строительных площадок четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 12 октября 2023 года.
В пресс-службе столичной полиции отметили, что начато досудебное расследование.
"По факту падения рабочих на строительном объекте Департаментом полиции Астаны начато досудебное расследование по статье 277 ч. 3 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".Пресс-служба ДП Астаны
Отмечено, что до приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы.
"Проводится расследование", – заключили в ведомстве.
18 сентября 2023 года сообщалось, что в Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту. К счастью, все закончилось благополучно.
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