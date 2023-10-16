Скончался третий промышленный альпинист, сорвавшийся с высоты в Астане

В Астане умер еще третий альпинист из четырех, сорвавшихся с высоты на одной из строительных площадок в Астане. Об этом Zakon.kz рассказали 16 октября 2023 года в Управлении общественного здравоохранения.

В распространяемом сообщении сказано, что несмотря на весь проводимый комплекс лечения медперсоналом больницы, к сожалению, пациента спасти не удалось.

"Пациент 1999 года рождения 12 октября с многочисленными внутренними травмами с тяжелой степенью тяжести здоровья был экстренно госпитализирован в многопрофильную городскую больницу №2, где ему проводились все необходимые оперативные вмешательства. Все это время пациент находился в критическом состоянии". Пресс-служба УОЗ Астаны

В управлении добавили, что в реанимации этой же больницы находится еще один пострадавший. Его состояние оценивается также как крайне тяжелое.

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12 октября 2023 года в Астане на одной из строительных площадок четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты. До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальных госпитализировали.

Позднее стало известно о гибели второго альпиниста.

Кроме того, в акимате Астаны заявили, что создана комиссия по расследованию данного несчастного случая.

По итогам будут установлены причины и ответственные лица, допустившие несчастный случай. По результатам расследования, материалы будут переданы в Департамент полиции для принятия процессуального решения.

Вместе с тем, все строительно-монтажные работы на указанном объекте приостановлены.