Скончался третий промышленный альпинист, сорвавшийся с высоты в Астане
В распространяемом сообщении сказано, что несмотря на весь проводимый комплекс лечения медперсоналом больницы, к сожалению, пациента спасти не удалось.
"Пациент 1999 года рождения 12 октября с многочисленными внутренними травмами с тяжелой степенью тяжести здоровья был экстренно госпитализирован в многопрофильную городскую больницу №2, где ему проводились все необходимые оперативные вмешательства. Все это время пациент находился в критическом состоянии".Пресс-служба УОЗ Астаны
В управлении добавили, что в реанимации этой же больницы находится еще один пострадавший. Его состояние оценивается также как крайне тяжелое.
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12 октября 2023 года в Астане на одной из строительных площадок четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты. До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальных госпитализировали.
Позднее стало известно о гибели второго альпиниста.
Кроме того, в акимате Астаны заявили, что создана комиссия по расследованию данного несчастного случая.
По итогам будут установлены причины и ответственные лица, допустившие несчастный случай. По результатам расследования, материалы будут переданы в Департамент полиции для принятия процессуального решения.
Вместе с тем, все строительно-монтажные работы на указанном объекте приостановлены.