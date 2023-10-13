Пожилой водитель устроил смертельное ДТП в Жетысуской области

Смертельное ДТП произошло в Сарканском районе Жетысуской области по вине 68-летнего водителя, который выехал на встречную полосу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 13 октября, фатальное ДТП произошло ночью на 462-м километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск. Столкнулись ВАЗ-2107 и Nissan Cefiro.

Один из водителей в результате столкновения погиб на месте. 27-летнюю пассажирку одного из автомобилей доставили в больницу с различными травмами.

Фото: polisia.kz

По предварительной информации, ДТП произошло по вине 68-летнего водителя ВАЗ-2107, который выехал на встречную полосу. Идет досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.



Ранее ДТП со смертельным исходом произошло в Павлодаре: водитель не справился с управлением и на скорости въехал в бетонную опору теплотрассы.