Уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП в Карагандинской области

Три человека погибли в ночном ДТП на трассе Караганда – Балхаш в Карагандинской области. Водитель легкового автомобиля уснул за рулем и не заметил встречный грузовик, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 19 октября, фатальное происшествие случилось около 2:00 в 10 километрах от села Акжал. 24-летний водитель ехал на Chevrolet Cobalt из Караганды в Балхаш.

По предварительной информации, молодой человек уснул за рулем. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП погибли водитель Chevrolet Cobalt и двое его пассажиров.





Идет досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК, назначены экспертизы. Полиция уточняет обстоятельства трагического происшествия.

Ранее сообщалось, что пожилой водитель устроил смертельное ДТП в Жетысуской области.