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Падение альпинистов в Астане: скончался второй пострадавший

Падение альпинистов в Астане: скончался второй пострадавший Фото: pixabay
12 октября 2023 года четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты в Астане. Один из них от полученных травм скончался на месте. О смерти второго пострадавшего сообщили в Управлении общественного здравоохранения столицы, сообщает Zakon.kz.

Врачи уточнили, что 12 октября 2023 года в Городскую многопрофильную больницу поступили трое пострадавших в результате падения с высоты со строительного объекта.

"У всех троих диагностированы многочисленные травмы мягких тканей, закрытые переломы ребер, костей таза, бедренных костей, многочисленные разрывы внутренних органов, шоковое и травматическое состояние высокой степени".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Астаны

Также сказано, что при поступлении пострадавшие были помещены в палаты интенсивной терапии, было проведено оперативное лечение по полученным травмам.

"Из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью, у пострадавшего 1999 года рождения 12 октября в 17:40 констатирована биологическая смерть".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Астаны

По состоянию на сегодня, 13 октября 2023 года, двое других пострадавших (1999 и 2002 годов рождения) находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Их состояние классифицируется как крайне тяжелое.

Столичные правоохранители ранее заявляли о начале досудебного расследования по статье 277 ч. 3 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

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