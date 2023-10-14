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В Зайсане произошла трагедия в результате разрыва котла в общественной бане

взрыв в бане Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
14 октября 2023 года в городе Зайсане по улице Бокажанова в одноэтажном здании общественной бани произошел разрыв отопительного котла, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации пресс-службы ДЧС региона, в результате инцидента погиб владелец объекта.

Сотрудниками скорой помощи в медучреждение были доставлены мужчины 1984 и 1991 годов рождения.

"Посетителей бани на момент происшествия не было. На месте находятся сотрудники ДЧС ВКО, которые производят разбор частично обрушившегося здания. Мобилизованы все службы, местные исполнительные органы". Пресс-служба ДЧС ВКО

На место выехал аким области Ермек Кошербаев и начальник ДЧС ВКО Ергали Бахаев.

Ранее сообщалось, что частная баня горела 11 октября в селе Кривозерка СКО. Приехавшие на вызов пожарные нашли в огне погибшего мужчину.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Зайсан
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