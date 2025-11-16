#АЭС в Казахстане
Происшествия

Огонь охватил общественную баню в Шымкенте

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 23:49 Фото: пресс-служба МЧС РК
16 ноября на улице Паттейева в Шымкенте вспыхнула кровля одноэтажной общественной бани, сообщает Zakon.kz.

На момент прибытия пожарных посетители уже самостоятельно покинули помещение.

"Огнеборцы быстро оценили обстановку и приступили к тушению. Благодаря их профессионализму пожар был ликвидирован кратчайшие сроки", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Алматиской области в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
