Огонь охватил общественную баню в Шымкенте

16 ноября на улице Паттейева в Шымкенте вспыхнула кровля одноэтажной общественной бани, сообщает Zakon.kz.

На момент прибытия пожарных посетители уже самостоятельно покинули помещение.

"Огнеборцы быстро оценили обстановку и приступили к тушению. Благодаря их профессионализму пожар был ликвидирован кратчайшие сроки", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС РК

