Тело мужчины обнаружили на месте пожара в СКО

Частная баня загорелась ранним утром 11 октября в селе Кривозерка Северо-Казахстанской области. Приехавшие на вызов пожарные нашли в огне погибшего мужчину, сообщает Zakon.kz.

Вызов на пульт экстренной службы департамента по ЧС поступил 4:20 утра 11 октября: во дворе частного дома загорелась баня, сообщает Qazaqstan Media со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что погибшему мужчине было 48 лет. Другие подробности трагедии будут известны после проведения всех необходимых экспертиз.

Ранее в Актау два человека отравились угарным газом из-за пожара, который случился в магазине, расположенном в жилом доме.